Зеленский обсудил с Мерцем финансовую поддержку Украины и поставки систем ПВО

Как отметил Зеленский, Украина высоко ценит усилия Германии по восстановлению европейской безопасности и защиты жизни в нашей стране.

"Мы помним, что Германия является лидером в поставках систем противовоздушной обороны в Украину и играет решающую роль в обеспечении нашей финансовой стабильности", - написал он.

Зеленский сообщил о договоренности Мерцем о дальнейшем сотрудничестве и контактах.

Фридрих Мерц - немецкий политик, лидер Христианско-демократического союза (ХДС), который после победы блока ХДС/ХСС на парламентских выборах 23 февраля 2025 года имеет высокие шансы стать новым канцлером Германии.

Мерц известен своей поддержкой Украины. Он был одним из первых немецких политиков, посетивших Киев после освобождения части Киевской области весной 2022 года. Тогда он подчеркивал необходимость поставки Украине оружия и предоставлении статуса кандидата на вступление в Европейский Союз. Также Мерц выражал поддержку вступления Украины в НАТО.

Его позиция по Украине остается последовательной, он поддерживает предоставление военной и политической помощи в условиях российской агрессии. Ожидается, что в случае избрания Мерца канцлером, Германия продолжит поддерживать Украину на международной арене.