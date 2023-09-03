Зеленский обсудил с Макроном новые оборонные пакеты для Украины

Зеленский провел обстоятельные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили оборону, зерновое соглашение и вопросы гарантий безопасности для Украины.
Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
"Выражал благодарность Французской Республике за поддержку, в том числе чрезвычайно важную военную помощь", - сообщил президент.
Он заявил, что во время переговоров они затронули ряд тем. В частности, президенты обсудили и следующие оборонные пакеты от Франции для Украины.
К тому же, в ходе разговора президенты договорились, что Франция и французские компании примут участие в Форуме оборонных индустрий.
Отдельно Зеленский и Макрон обсудили обеспечение функционирования "зернового коридора" и усиление безопасности Одесской области.
Также главы государств договорились начать переговоры по двусторонним гарантиям безопасности для развития декларации G7.
"Наши команды получили соответствующие поручения. Особо поблагодарил Францию за лидерство в реализации Формулы мира", - сообщил Зеленский.
В конце разговора президенты обсудили Глобальный саммит мира, в который необходимо привлечь наибольшее количество стран. Зеленский подчеркнул, что необходимо привлечь особенно тех, что расположены за пределами Европы.
Напомним, на днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время своего визита в страну.
Отметим, что Кулеба стал первым министром иностранных дел Украины, приглашенным на встречу французских послов.
Кроме того, во время визита во Францию Кулеба поднимал тему открытия переговоров о членстве Украины в ЕС и предстоящем вступлении нашего государства в НАТО.
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