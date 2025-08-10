Зеленский обсудил с Токаевым опасность разделения независимых государств

Украинский президент рассказал, что сегодня провел хорошую и содержательную беседу с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

Зеленский отметил, что благодарен за поддержку украинского народа, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Президент подчеркнул, что очень ценит это.

По его словам, международное право, фундаментальные принципы Устава ООН и здравого смысла, а именно - уважение к границам и территориальной целостности государств, достоинства каждого народа должны взять верх.

"Отметил, что это крайне опасно для каждого народа, если то или иное независимое государство будут считать просто "территорией" и пытаться поделить. История не раз демонстрировала: если такая несправедливость допускается против одного государства, на нем это не заканчивается", - подчеркнул президент Украины.

Именно поэтому, по его мнению, для всех государств важно достичь честного и длительного мира для Украины на основе уважения к суверенным правам украинского народа.

Зеленский сообщил, что во время разговора проинформировал президента Токаева о дипломатической работе с президентом США Дональдом Трампом и европейскими партнерами и о договоренностях, которые уже есть.

Глава Украины вспомнил, что накануне состоялась встреча советников по безопасности, есть скоординированная позиция Европы и отметил, что война должна закончиться как можно быстрее надежным миром.

Украина готова к миру, дальше шаг России

"К сожалению, Россия делает все, чтобы затянуть боевые действия, отказывается от прекращения убийств несмотря на озвученные дедлайны и пытается выторговать лучшие позиции на земле для следующих ударов. Такой деструктив со стороны России должен прекратиться", - подчеркнул он.

Украина, по словам президента, готова работать максимально продуктивно со всеми партнерами ради реального мира.

"Вопросы по Украине должны решаться при участии Украины. Все партнеры это понимают. Договорились поддерживать связь и работать над сближением отношений между нашими странами и людьми", - подытожил лидер страны.

Разговор Путина с Токаевым

Напомним, что ранее на этой неделе состоялся телефонный разговор между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Казахстана Токаевым

Как отмечается в Кремле, Путин позвонил президенту Казахстана, чтобы в духе российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства рассказать о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам урегулирования войны в Украине.

Токаев в свою очередь якобы выразил благодарность за информацию и приветствовал шаги, направленные на поиск путей мирного решения конфликта.