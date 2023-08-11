RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский обсудил с президентом Замбии формулу мира и "зерновую сделку"

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Замбии Хакаинде Хичилемой. Среди прочего, они обсудили формулу мира и "зерновую сделку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

"Формула мира сейчас актуальна как никогда. Это единственный путь к справедливому миру и стабильности в мире, которые можно взять за основу. И мы активно работаем с партнерами над подготовкой глобального саммита мира", - заявил Зеленский.

Он предложил лидеру Замбии принять участие в реализации формулы мира и присоединиться к следующей встрече на уровне советников и к подготовке глобального саммита мира.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили необходимость продолжения "зерновой сделки".

"Мы должны вместе положить конец российским попыткам использовать пищу как оружие, а также российскому шантажу мира голодом и высокими ценами на продукты", - заявил Зеленский.

К тому же Зеленский и Хичилема пообщались о проведении саммита Украина - Африка и о следующих международных мероприятиях.

Зерновое соглашение

Россия в июле вышла из зернового соглашения, которое позволяло безопасно экспортировать продовольствие из портов Большой Одессы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 1 августа заявил, что Москва готова безотлагательно вернуться к "зерновой сделке", но после того, как будут выполнены условия для России.

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия готова вернуться к переговорам о соглашении, но "мы пока не видели никаких доказательств этого".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украинызерновой коридор