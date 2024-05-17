Зеленский обсудил с президентом Либерии подготовку к Глобальному саммиту мира

По словам Зеленского, в ходе беседы он также проинформировал собеседника о последствиях широкомасштабной военной агрессии России против Украины.

Также президент рассказал Боакаю о влиянии войны РФ против Украины на продовольственную безопасность в Африке.

"Поблагодарил за принципиальную позицию Республики Либерия о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. В этом контексте обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира", - говорится в заявлении Зеленского.

Саммит мира

Ранее сообщалось, что Глобальный саммит мира должен пройти 15-16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. Организаторами мероприятия выступают Украина и Швейцария.

На днях глава отдела коммуникаций Министерства иностранных дел Швейцарии Николя Бидо рассказал о том, что на саммите будут участвовать по меньшей мере 50 стран, они уже подтвердили свое участие.

Напомним, что президент Украины Зеленский уже озвучил темы, которые намерены обсудить на этом мероприятии. Подробнее о будущем Саммите мира - читайте в материале РБК-Украина.