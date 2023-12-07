RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский обсудил с премьером Испании вопросы безопасности и вступление в ЕС

Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 7 декабря, провел разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Украины в Telegram.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом, поздравил его с переизбранием на должность главы правительства. Рад продолжить наш дружеский и конструктивный диалог", - написал президент.

По его словам, они обсудили вопросы безопасности и прогресс Украины по завершению выполнения рекомендаций Европейской комиссии накануне заседания Европейского совета. 

"Рассчитываем, что председательство Испании в Совете ЕС завершится принятием исторического решения об открытии переговоров Украины по вступлению в ЕС", - добавил Зеленский.

Поддержка со стороны Испании

Недавно глава МИД Хосе Мануэль Альбарес выразил твердую приверженность Испании защите мира, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также месяц назад в Испанию прибыли группы военных для обучения на зенитно-ракетных комплексах Hawk.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЕврокомиссияСовет ЕвропыИспанияЕвросоюзВойна в Украине