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Зеленский обсудил с премьером Британии оборонное сотрудничество

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Пятница 12 мая 2023 17:02
Зеленский обсудил с премьером Британии оборонное сотрудничество Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Среди прочего, они обсудили оборонное сотрудничество между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

"Поблагодарил за существенное усиление наших возможностей дальнобойными ракетами Storm Shadow и за другую незаменимую военную помощь. Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество", - сообщил он.

Зеленский добавил, что также с Сунаком скоординировали позиции перед предстоящими международными мероприятиями.

"В частности, нуждаемся в четких сигналах относительно украинского будущего с НАТО", - подчеркнул он.

Напомним, накануне глава Минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что Лондон предоставил украинской армии ракету Storm Shadow.

Детальнее об этих дальнобойных ракетах и как они могут помочь Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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