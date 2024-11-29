Зеленский обсудил с делегацией стран Латинской Америки сотрудничество по защите Украины

Делегация стран Латинской Америки прибыла в Киев для участия в Парламентской конференции "Украина - государства Латинской Америки и Карибского бассейна: сотрудничество ради будущего".

В мероприятии принимали участие представители 14 государств, а именно: Аргентины, Белиза, Бразилии, Чили, Колумбии, Доминиканской Республики, Гватемалы, Гондураса, Мексики, Панамы, Эль-Сальвадора, Эквадора, Перу и Коста-Рики.

Вопрос агресси РФ

Во время встречи Зеленский рассказал делегатам об агрессии РФ против Украины, постоянных обстрелах и атаках оккупантов на энергетическую систему, ситуации на фронте, похищении и вывозе захватчиками украинских детей на территорию страны-агрессора.

Формула мира

В Офисе президента отметили, что отдельно глава государства проинформировал об украинской Формуле мира, которая полностью соответствует Уставу ООН, и результатам первого Саммита мира.

У президента напомнили, что на этом мероприятии Латинская Америка была представлена на уровне лидеров.

"К сожалению, Россия отвергает и Формулу мира, и все другие предложения, любые предложения, основанные на Уставе ООН. Они отвергают и будут отвергать, потому что они не уважают Устав ООН, не признают. Признают только на словах", - отметил Зеленский.

Украинский президент добавил, что российский диктатор Владимир Путин верит "в войну, в свои ракеты".

"Но нам нужно принудить Россию к честному миру", - подчеркнул Зеленский.

Сотрудничество со странами Латинской Америки

В ОП также проинформировали, что во время встречи стороны подробно обсудили перспективы сотрудничества в защите Украины и отношения со странами Латинской Америки.

Зеленский призвал представителей государств присоединиться к мирному процессу, взаимодействовать "для возвращения незаконно депортированных украинских детей в вопросах продовольственной безопасности и помогать Украине восстанавливаться после обстрелов".

Кроме того, президент очертил, как именно Украина и Латинская Америка могут углубить сотрудничество, в частности в экономическом, технологическом и образовательном направлениях.

В ОП добавили, что представители делегации "уверили в дальнейшей поддержке Украины со стороны Латинской Америки".

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с парламентариями и дипломатами из стран Латинской Америки в Киеве 29 ноября (фото: president.gov.ua)