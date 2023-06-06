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Зеленский обсудил с гендиректором МАГАТЭ последствия подрыва Каховской ГЭС

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Киев, Вторник 06 июня 2023 22:16
Зеленский обсудил с гендиректором МАГАТЭ последствия подрыва Каховской ГЭС Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили последствия подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

"В телефонном разговоре проинформировал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о масштабных последствиях террористического акта РФ по подрыву дамбы Каховской ГЭС. Обсудили пути минимизации рисков для безопасности ЗАЭС", - написал Зеленский по итогам переговоров.

Глава государства также отметил, что договорился с Гросси о его визите в Украину.

Обновлено 22:25

Президент в вечернем обращении уточнил, что призвал Гросси прямо осудить российский теракт и увеличить усилия, чтобы освободить Запорожскую АЭС из-под оккупации.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, сегодня, 6 июня, российские солдаты подорвали мины, которые они разместили на Каховской ГЭС. В результате этого станция была разрушена.

После этого в Херсонской области начало затапливать отдельные территории, под угрозой находятся около 80 населенных пунктов.

Все детали происшествия можете прочитать в материале РБК-Украина.

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