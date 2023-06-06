Зеленский обсудил с гендиректором МАГАТЭ последствия подрыва Каховской ГЭС
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили последствия подрыва Каховской ГЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.
"В телефонном разговоре проинформировал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о масштабных последствиях террористического акта РФ по подрыву дамбы Каховской ГЭС. Обсудили пути минимизации рисков для безопасности ЗАЭС", - написал Зеленский по итогам переговоров.
Глава государства также отметил, что договорился с Гросси о его визите в Украину.
Обновлено 22:25
Президент в вечернем обращении уточнил, что призвал Гросси прямо осудить российский теракт и увеличить усилия, чтобы освободить Запорожскую АЭС из-под оккупации.
Подрыв Каховской ГЭС
Напомним, сегодня, 6 июня, российские солдаты подорвали мины, которые они разместили на Каховской ГЭС. В результате этого станция была разрушена.
После этого в Херсонской области начало затапливать отдельные территории, под угрозой находятся около 80 населенных пунктов.
Все детали происшествия можете прочитать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.