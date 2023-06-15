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Зеленский обсудил с Дудой ситуацию на фронте и вступление Украины в НАТО

Фото: Зеленский и Дуда обсудили потребности украинских защитников (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Украины Владимир Зеленский провел часовой разговор с польским коллегой Анджеем Дудой. Обсудили ситуацию на поле боя, поставки оружия и снарядов для украинских защитников и вступление Украины в НАТО.

Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Лидеры государств обсудили потребности украинских военных для защиты от российских захватчиков. Также, речь шла о дальнейшей совместной работе по вступлению Украины в Североатлантический альянс.

Президент рассказал, что Польша вполне реалистично воспринимает потребность в членстве Украины в НАТО и что мы вместе с поляками нарабатываем конкретное содержание для саммита Альянса в Вильнюсе.

"Это именно тот момент, когда должны быть полностью разбиты российские предположения, что якобы кто-то в НАТО до сих пор боится России. Такие предположения подпитывают российские агрессивные амбиции. Должны и можем их обезвредить. Спасибо Польше за поддержку Украины и реальное усиление НАТО", - отметил Зеленский.

Помощь Украине от Польши

Польша с самого начала полномасштабного российского вторжения помогает украинцам, в частности, поставкам военной техники, оружия, размещением беженцев и другим. 13 июня, в Польше продлили срок легального пребывания украинских беженцев до 4 марта 2024 года.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе должно быть принято четкое решение о членстве Украины в альянсе.

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