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Зеленский обсудит с Байденом усиление плана победы

Фото: лидеры Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден (коллаж РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский проведет закрытую встречу с американским коллегой Джо Байденом. В то же время, планируется, что они обсудят усиление украинского плана победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Господин президент, спасибо за вашу решительную поддержку решения помочь нам защитить Украину. Украина - наш дом. Мы глубоко ценим, что Украина и Америка стояли бок о бок с самого первого момента...", - подчеркнул Зеленский перед встречей с Байденом за закрытой дверью.

В то же время президент отметил, что решительность Байдена невероятно важна для Украины.

"Чтобы победить... Мы должны восстановить нормальную жизнь, и мы очень ценим ваше лидерство... У нас также есть 26 двусторонних соглашений о безопасности с партнерами, основанных на декларации о безопасности G7. У нас есть сильное соглашение о безопасности с Соединенными Штатами, и мы благодарны за нее, и мы будем полностью ее выполнять", - подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский вспомнил, что важно то, что Украина и США разделяют одинаковое видение будущего Украины в ЕС и НАТО, и подчеркнул, что Украина делает беспрецедентное количество реформ на этом пути.

"Сегодня у нас новый пакет поддержки... Это будет большой помощью. Сегодня я обсудил с президентом Байденом план победы. Мы готовимся обсудить детали, чтобы усилить план, скоординировать наши позиции... Спасибо вам за эту непоколебимую двухпартийную поддержку и всему американскому народу. Вместе мы должны победить, мы победим", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что ранее сегодня президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден уже встретились в Белом доме в Вашингтоне. В ходе переговоров украинский лидер подробно представил детали своего плана победы в войне с РФ.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиВойна России против Украины