Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вакциновані українці старше 60 років отримають безоплатний якісний сучасний смартфон. Крім того, вони отримають пільговий тариф.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова президента на Diia Summit.
За його словами, не у всіх є смартфон і не всі вміють користуватися інтернетом.
"Два роки тому ми запустили курси цифрової грамотності для людей похилого віку, а навесні запускаємо нову велику державну програму. Всі охочі вакциновані українці старше 60 років отримають безоплатний якісний сучасний смартфон і пільговий тариф", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні в Україні діє програма "єПідтримка", яка передбачає виплату 1 тисячі гривень вакцинованим українцям. Цього тижня уряд ухвалить рішення про розширення програми.
Зараз отримати 1 тисячу гривень з держбюджету можуть українці від 14 років, які отримали щеплення двома дозами вакцини. Для цього потрібно мати COVID-сертифікат в мобільному додатку "Дія".