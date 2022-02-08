RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вакциновані українці старше 60 років отримають безоплатний якісний сучасний смартфон. Крім того, вони отримають пільговий тариф.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова президента на Diia Summit.

За його словами, не у всіх є смартфон і не всі вміють користуватися інтернетом.

"Два роки тому ми запустили курси цифрової грамотності для людей похилого віку, а навесні запускаємо нову велику державну програму. Всі охочі вакциновані українці старше 60 років отримають безоплатний якісний сучасний смартфон і пільговий тариф", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні в Україні діє програма "єПідтримка", яка передбачає виплату 1 тисячі гривень вакцинованим українцям. Цього тижня уряд ухвалить рішення про розширення програми.

Зараз отримати 1 тисячу гривень з держбюджету можуть українці від 14 років, які отримали щеплення двома дозами вакцини. Для цього потрібно мати COVID-сертифікат в мобільному додатку "Дія".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський