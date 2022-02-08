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Зеленский обещает смартфоны всем вакцинированным пенсионерам

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон. Кроме того, они получат льготный тариф.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова президента на Diia Summit.

По его словам, не у всех есть смартфон, и не все умеют пользоваться интернетом.

"Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей, а весной запускаем новую обширную государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня в Украине действует программа "еПоддержка", которая предусматривает выплату 1 тысячи гривен вакцинированным украинцам. На этой неделе правительство примет решение о расширении программы.

Сейчас получить 1 тысячу гривен из госбюджета могут украинцы от 14 лет, которые получили прививку двумя дозами вакцины. Для этого нужно иметь COVID-сертификат в мобильном приложении "Дия".

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Владимир Зеленский