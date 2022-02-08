Зеленский обещает смартфоны всем вакцинированным пенсионерам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон. Кроме того, они получат льготный тариф.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на слова президента на Diia Summit.

По его словам, не у всех есть смартфон, и не все умеют пользоваться интернетом.

"Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей, а весной запускаем новую обширную государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф", - заявил Зеленский.