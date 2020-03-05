Зеленський: у новому Кабміні може з'явитися віце-прем'єр з промисловості і торгівлі

У новому Кабінеті міністрів може з'явитися віце-прем'єр з питань промисловості і торгівлі. Про це в ході робочого візиту до Полтавської області заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у новому Кабміні може бути окремий віце-прем'єр з промисловості і торгівлі.

"Перший віце-прем'єр, у нас так було, - це віце-прем'єр тире міністр економіки України. Тобто, якщо промисловість знаходиться в економіці, як департамент. Може бути по-іншому, може бути окремий віце-прем'єр з питань промисловості і торгівлі ... Може бути така частина, будемо говорити, тому що це структурне питання", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що в новому Кабміні залишаються закритими 5-6 принципових вакансій.

"Ми хочемо приділити увагу промисловості, новий прем'єр-міністр запропонує структуру - чи буде це віце-прем'єр або формувати нове міністерство. Я не знаю, чи вистачить у нього терпіння... Буде спокійна і виважена позиція, я знаю, що там зараз 5-6 принципових вакансій. Закриються обов'язково", - заявив президент.