Зеленский о новом плане усиления санкций против РФ: будет на столах ключевых лидеров мира

Глава государства напомнил, что это уже второй такой санкционный план, который представляет группа Макфола-Ермака. Первый был выполнен на 70%.

Зеленский уточнил, что документ содержит те направления, по которым можно усилить санкционное давление против России и создать в мире больше стабильности при помощи "исключение из глобальных отношений всех деструктивных российских субъектов, всех работающих на войну".

"Этот санкционный документ будет на столах у всех ключевых лидеров мира как политических, так и общественных, бизнесовых. Санкции против российского нефтегазового сектора, против атомной отрасли, против абсолютно каждого, кто помогает России обходить уже применяемые ограничения. Это необходимая самозащита международного правопорядка", - добавил президент.