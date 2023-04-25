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Зеленский о новом плане усиления санкций против РФ: будет на столах ключевых лидеров мира

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Новый план действий по дальнейшим санкциям против России, который разработала группа Макфола-Ермака, получат все ключевые лидеры мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства напомнил, что это уже второй такой санкционный план, который представляет группа Макфола-Ермака. Первый был выполнен на 70%.

Зеленский уточнил, что документ содержит те направления, по которым можно усилить санкционное давление против России и создать в мире больше стабильности при помощи "исключение из глобальных отношений всех деструктивных российских субъектов, всех работающих на войну".

"Этот санкционный документ будет на столах у всех ключевых лидеров мира как политических, так и общественных, бизнесовых. Санкции против российского нефтегазового сектора, против атомной отрасли, против абсолютно каждого, кто помогает России обходить уже применяемые ограничения. Это необходимая самозащита международного правопорядка", - добавил президент.

Напомним, сегодня, 25 апреля, международная рабочая группа по санкциям против России Макфола-Ермака представила новый план действий с целью дальнейшего усиления санкционного давления на РФ.

В частности, он включает новые ограничения на импорт российского газа в страны ЕС и санкции против "Росатома".

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