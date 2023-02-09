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Зеленский о новом оборонном пакете от Великобритании: Согласовали поставки дальнобойного оружия

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Великобритания предоставит Украине новый крупный пакет оборонной помощи, который станет четким сигналом о том, что государства двигаются вместе к победе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время встречи с представителями СМИ на военной базе Bovington Camp.

"Мы согласовали мощное количество бронированной техники, поставку дальнобойного оружия и договорились начать подготовку украинских пилотов", - отметил глава государства.

Зеленский считает, что это четкий сигнал Украины и Великобритании о том, что государства вместе не только двигаются, но проходят весь сложный путь к общей победе.

Напомним, Зеленский подчеркнул, что Украине нужно западное оружие для того, чтобы закончить войну, развязанную РФ.

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