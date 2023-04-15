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Зеленский о новых санкциях против людей и компаний РФ: разделяют вину за террор

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Украина, Суббота 15 апреля 2023 21:23
Зеленский о новых санкциях против людей и компаний РФ: разделяют вину за террор Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 15 апреля, были обнародованы два санкционных указа против лиц и компаний, которые помогают или поддерживают Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение украинского президента Владимира Зеленского.

"Сегодня обнародованы еще два санкционных указа против лиц и компаний, которые разделяют вину за этот террор или помогают ему. В частности, это санкции против лиц, которые пропагандируют государство-террориста, прикрываются спортом. Против тех, кто связан с его должностными лицами", - пояснил глава государства.

Он также отметил, что отдельным перечнем санкций являются ИТ-компании, которые спонсируют террор или дают цифровые возможности для продления агрессии.

"Все украинские санкции синхронизируем с глобальными санкциями - это неизбежный процесс. Санкционное давление на всех, кто виноват в этой агрессии, блокирование их активов и возможностей на уровне всего мира - это самозащита мира и уже сейчас от любых других возможностей агрессий. И я спасибо всем, кто помогает нам, Украине", - добавил Зеленский.

Напомним, сегодня Украина ввела санкции против ряда российских IT-компаний, в частности, против "Компании ВК", "Яндекс" и "1С".

Зеленский сегодня также ввел санкции против известных российских спортсменов и дочери главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

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