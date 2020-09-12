Зеленський про нормандську зустріч: обговорили не все, головний підсумок - режим тиші

Головним підсумком нормандської зустрічі політичних радників у Берліні стало рішення про продовження режиму тиші на Донбасі. При цьому помічники на цій зустрічі обговорили не всі питання.

Про це на брифінгу в Одесі заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, зустрічі радників означають, що буде плануватися й саміт лідерів нормандського формату.

"Вони обговорили не все і не поставили крапку в багатьох питаннях, тому буде ще одна зустріч радників. Найголовніше рішення, яке на сьогодні є, - це дотримання і продовження режиму тиші", - зауважив Зеленський.

Він додав, що не на всі 100% задоволений режимом тиші, оскільки він був порушений і Україна зазнала бойових втрат.

"Але якщо ми йдемо до виконання мінських угод, якщо ми йдемо до миру на сході нашої країни - перше і головне питання - дотримання режиму тиші", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в найближчі тижні відбудеться нова зустріч радників "нормандської четвірки", оскільки в Берліні не вдалося погодити дату саміту лідерів чотирьох країн.

Російський представник на переговорах Дмитро Козак заявив, що українська сторона зобов'язалася переглянути постанову про місцеві вибори, яка, на думку Москви, порушує мінські угоди.