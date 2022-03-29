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Зеленський: жодних компромісів щодо територіальної цілісності бути не може

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що жодних компромісів щодо територіальної цілісності та суверенітету країни бути не може. Глава держави підкреслив готовність продовжувати переговори з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Безумовно, Україна налаштована на переговори (з Росією - ред.) і буде продовжувати переговорний процес в тій мірі, в якій це від нас залежить. Ми розраховуємо на результат, але має бути реальна безпека для нашої держави", - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що російські війська мають залишити окуповані райони. Суверенітет та територіальна цілісність країни мають бути гарантовані.

"Ніяких компромісів щодо суверенітету та територіальної цілісності бути не може і не буде. Це чіткі принципи та бачення можливого результату", - додав президент України.

Зеленський нагадав тим, хто сприймає заяви в соцмережах, наче це вже реальні факти – українці живуть у демократичній державі та воюють за свою свободу.

"Тому будь-які рішення, що мають значення для всього народу (України - ред.), повинні прийматися не однією людиною та не групою людей з будь-якими політичними поглядами, а всім нашим народом", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, 29 березня у Стамбулі відбулися переговори України та Росії. Про підсумки зустрічі – у матеріалі РБК-Україна.

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