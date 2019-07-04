Зеленський так нічого і не зробив для звільнення моряків, - ОПЗЖ

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У ОПЗЖ прокоментували конфлікт між президентом України і головою МЗС

Президент України Володимир Зеленський, крім "безглуздого скандалу" з главою Міністерства закордонних справ Павлом Клімкіним, не вжив жодних активних дій для звільнення українських моряків, які знаходять в Росії в полоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву політичної партії "Опозиційна платформа - За життя".

"Гучний скандал між президентом України та міністром закордонних справ засвідчив не тільки відсутність комунікації між главою держави і зовнішньополітичним відомством, але і катастрофічну профнепридатність представників МЗС. Конфлікт між президентом України і головою МЗС України виник через ноту МЗС РФ від 25 червня, в якій говориться: "Українській Стороні пропонується надати у відповідності з кримінально-процесуальним законодавством Російської Федерації письмові гарантії участі кожного з 24 українських моряків після їх звільнення з-під варти в попередньому і судовому слідстві. Тобто РФ заявила про свою готовність звільнити моряків і повернути їх додому, до їхнії сімей", - йдеться в заяві.

За словами представників політичної сили, замість спекуляцій з боку президента і міністра, і їх піар-заяв необхідно відповісти на ключове питання: "Що робити далі?".

"Важливо те, що за розгромною критикою пана Зеленського на адресу Клімкіна з приводу неузгодженості з ним дипломатичної ноти не було жодних конструктивних дій з боку глави держави. В результаті ми отримали патову ситуацію. Є відмова МЗС України від повернення моряків додому. Є заява МЗС РФ про те, що "якщо українська позиція буде переглянута, вони повинні будуть надіслати нову відповідь". І є бездіяльність особисто президента Зеленського. Тобто президента Зеленського обурило те, що без його відома МЗС України відмовило у звільненні моряків, але його абсолютно не обурює, що моряки продовжують перебувати під арештом, і він нічого не зробив для їх звільнення", - зазначається в повідомленні.

При цьому, повідомляють у партії, рідні та близькі моряків, знаючи про рішення Міжнародного трибуналу з морського права, покладають надії на те, що глава держави зробить все для їх швидкого повернення.

"Це право рідних та близьких моряків - вимагати від президента рішучих і зважених кроків. І це обов'язок глави держави - зробити все для звільнення українських громадян", - підсумували в "Опозиційній платформі - За життя".