Зеленский недоволен главой НБУ: Bloomberg узнал причины

Президент Украины Владимир Зеленский недоволен отношениями главы Национального банка Андрея Пышного с Международным валютным фондом на фоне требований кредитора к Киеву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.
По данным издания, Зеленский считает Пышного слишком близким к МВФ и полагает, что Нацбанк недостаточно поддерживает экономику в условиях войны.
Источники утверждают, что претензии президента связаны в том числе с жесткой денежно-кредитной политикой регулятора.
При этом собеседники Bloomberg отмечают, что Зеленский пока не планирует увольнять Пышного. Президент также не видит очевидного кандидата на его замену.
В НБУ отвергли утверждения о подобных обсуждениях.
"Вопросы, которые вы подняли, не обсуждались - ни с точки зрения их непосредственной сути, ни с точки зрения последствий, которые они имеют", - заявили в Нацбанке.
Напряженность усилилась после согласования новой программы МВФ на 8,1 млрд долларов. Она предусматривала ряд обязательств для украинских властей, включая повышение налогов, что вызвало критику внутри страны.
В июне фонд также отдельно подчеркнул необходимость сохранения независимости НБУ.
В июле Нацбанк неожиданно повысил учетную ставку на фоне ускорения инфляции. По данным Bloomberg, это также стало одним из факторов давления на Пышного.
При этом МВФ в прошлом месяце перечислил Украине почти 700 млн долларов в рамках действующей кредитной программы. Общий объем прямой бюджетной поддержки от международных партнеров в 2026 году НБУ оценивает примерно в 54 млрд долларов.
Напоминаем, что исполнительный совет МВФ одобрил выделение Украине нового транша на 690 млн долларов после завершения очередного пересмотра четырехлетней программы финансирования, что открыло Киеву доступ к средствам сразу после принятия решения.