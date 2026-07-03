Зеленский неожиданно встретился с Олегом Ляшко: что обсудили

От нардепа к комбату

Напомним, бывший народный депутат и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины в октябре 2022 года. Ранее он сообщал, что защищал страну по нескольким направлениям, в частности в Лимане, на участке от Волчанска до Купянска, а также под Бахмутом.

В начале службы экснардеп находился в звании младшего сержанта и занимал должность командира отделения взвода БПЛА в 63-й отдельной механизированной бригаде.

Позже стало известно, что лейтенанта Олега Ляшко назначили командиром батальона беспилотных систем 63-й ОМБр.

В Сухопутных войсках ВСУ тогда объяснили, что такое решение было принято по ходатайству командира бригады, поскольку за два года службы Ляшко глубоко вник в суть беспилотных систем, а его подразделение вошло в топ-10 по эффективности поражения техники и живой силы врага.