Зеленський: треба захищати нацменшини, бо ми будемо мати ще Донбаси і Крими

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність захищати національні меншини в Україні. Це потрібно, щоб не повторилася історія, яка відбулася з українським Кримом та Донбасом.

"Захищати меншини нам прийдеться, бо ми будемо мати в майбутньому ще Донбаси і Крими. І щоб цього не було, а всі себе відчували українцями, треба вкладати гроші, вкладати увагу, ремонтувати дороги, мости. І коли їх топить вода, через те, що були вирублені ліси, треба президенту їхати туди, Кабміну проводити там засідання і не виїжджати звідти, поки все не зробиться", - сказав Зеленський.

Раніше повідомлялось, що Єврокомісар з питань розширення та сусідства ЄС Олівер Вархейи обговорив з представниками угорців Закарпаття питання необхідності забезпечити права нацменшин в Україні. Він провів відповідну онлайн-зустріч.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не бачить російського впливу на політику Угорщини щодо Києва.