Зеленский назвал условие для энергетического перемирия с РФ

Глава государства рассказал, что говорил с Трампом об энергетическом перемирии, но не захотел раскрывать детали. По словам Зеленского, Украина готова к любому формату энергетического перемирия.

"Если вы не нападаете на какую-либо энергетику, вот такое наше предложение, мы благодарны американской стороне, они обещали поделиться с россиянами этим, не знаю российской позиции по этому поводу. Пусть Бог помогает американцам найти какой-то способ это решить и добиться того, чтобы они сели на переговоры", - заявил президент.

Зеленский заявил, что Украина прекратит удары по российским энергообъектам, если РФ не будет наносить удары по украинской энергетике.

"Если они не хотят, чтобы мы на их нефтеперерабатывающие мощности нападали, то пусть они не трогают нашу энергосистему, водоснабжение. Вы не нападаете на это наше, мы тогда оставим ваше", - отметил он.

Глава государства добавил, что сегодня не звучало о том, что Украина должна остановить удары в одностороннем порядке.

"Мы не донаторы, особенно в отношении Путина. Если вы хотите, чтобы мы не отвечали ударами по производству дизеля, нефтепереработке и тому подобное - мы не будем. Мы ответственны. Я не хочу играть в игры. Он атакует нас - мы отвечаем", - сказал президент.