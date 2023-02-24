Зеленский назвал условие для дипломатической фиксации конца войны

По его словам, формулу мира сделали очень демократической, чтобы риск уменьшения государств, которые будут поддерживать такую инициативу, стал минимальным.

Зеленский отметил, что любое государство может поддержать один из пунктов этой формулы, к примеру, о ядерной безопасности или безопасности окружающей среды.

"Там много разных пунктов. И там есть фиксация мира или конца войны. Этот пункт очень важный, потому что нам нужны гарантии безопасности. И тогда, когда есть выполнение (формулы мира - ред.), а значит и уважение к международному праву и просто к людям Украины, если это будет выполняться, мы дойдем к дипломатической фиксации конца этой войны. Но к этому моменту необходимо исполнить все пункты, пункты уважения", - заявил глава государства.