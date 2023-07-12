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Зеленский назвал три вещи, за которыми приехал на саммит НАТО в Вильнюсе

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина присутствует на саммите НАТО в Вильнюсе ради трех вещей: гарантий безопасности, приглашения в Альянс и оружия.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Вильнюсе, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Я считаю, что мы получим это приглашение (в НАТО, - ред.), когда условия безопасности это позволят. Я хочу обсудить все эти вопросы с партнерами. А главное - это гарантии безопасности для Украины на пути к вступлению в НАТО", - сказал он.

Саммит НАТО

Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Во время встречи страны-члены согласовали совместное коммюнике, в частности, относительно видения пути Украины в Альянс.

Вопреки ожиданиям Украина не получила прямого приглашения в НАТО от союзников. Как пояснил генсек НАТО Йенс Столтенберг Украина получит приглашение тогда, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". Однако не было объяснений и уточнений того, какие условия должны быть выполнены.

Гарантии безопасности

Страны "Большой семерки" объявят 12 июля, что они начинают индивидуальные переговоры с Украиной, чтобы предложить двусторонние обязательства в области безопасности для повышения обороноспособности Киева и сдерживания дальнейшей российской агрессии.

Совместная декларация будет сделана в кулуарах второго дня саммита лидеров НАТО в Вильнюсе, на котором оборонный альянс согласовал пакет мер, направленных на углубление связей с Киевом и подчеркивающих долгосрочную поддержку альянса. Союзники пообещали многолетнюю помощь Украине; создал новый Совет НАТО-Украина, который соберется позже в среду; и ускорили процесс, который позволит Украине вступить в НАТО, отменив ПДЧ.

Президент США Джо Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, который накануне раскритиковал Организацию Североатлантического договора за то, что она не установила четких сроков вступления Украины.

РБК-Украина активно следит и за вторым днем саммита НАТО в Вильнюсе, все главные новости - читайте по ссылке.

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Владимир ЗеленскийНАТО