Зеленский назвал три пункта, от которых зависят мощность армии

Как отметил президент, среди трех главных пунктов:

одобрение финансовой поддержки со стороны партнеров, в том числе и Соединенных Штатов Америки (США);

своевременные поставки вооружения в Украину;

поставка Силам обороны «конкретного» вооружения;

"Я считаю, что первый пункт, который был очень сложным, он выполнен. Есть пакет, есть финансовая поддержка. Это значит, что мы можем рассчитывать на эти деньги", - пояснил он.

По словам Зеленского, пока позитива во втором пункте (своевременная поставка) он не увидел, впрочем поставки все же «немного» пошли. В то же время этот процесс важно ускорить.

Третий пункт, как пояснил президент, является самым важным. Он отметил, что сегодня также важно, что именно Украина может получить.

"И вот это "что" самое главное. Я уже не говорю о четвертом пункте где мы можем использовать то или иное оружие. Это отдельная беседа. Поэтому мы благодарны партнерам, но есть еще два пункта важных", - добавил Зеленский.

Главные потребности Украины

Как неоднократно подчеркивалось, на фоне усиления вражеских ударов по критической инфраструктуре Украины вопрос усиления противовоздушной обороны стал значительно острее. На фоне этого Зеленский инициировал недавно проведение заседания Совет Украина-НАТО с итогами которого можно ознакомиться по ссылке.

Также недавно Палата представителей США все же проголосовала за законопроект о помощи Украине. После этого документ был рассмотрен Сенатом и подписан главой Белого дома Джо Байденом. В ту же неделю Штаты анонсировали новую поставку поддержки Киеву.

Отдельным вопросом являются снаряды для Сил обороны. Прага создала инициативу для закупки артиллерийских снарядов после чего к ней присоединились и другие союзники Киева.