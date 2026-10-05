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Зеленский назвал сумму дефицита госбюджета и объяснил, где найдут деньги

01:45 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: президент Владимир Зеленский (Getty Images)

Украине необходимо найти около 4 млрд долларов для покрытия дефицита и финансирования насущных потребностей государства. У Минфина уже есть понимание, где можно найти 3 миллиарда.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Где найдут деньги

По словам главы государства, Украина уже нашла формат, позволяющий покрыть большую часть ранее определенного финансового дефицита. Речь идет, в частности, об увеличении двусторонней поддержки и договоренности с Европейским Союзом.

"Мы нашли формат максимальный. Где-то это двусторонняя поддержка, которая увеличилась, а где-то это договоренности с Европейским Союзом. Мы понимаем, как закрыть, потому что у нас есть некоторый челлендж сейчас, где-то 4 млрд долларов, которые нам нужны сейчас. Они нам нужны очень. Пока этот дефицит мы не закрыли", - сказал Зеленый.

В то же время президент отметил, что Минфин уже знает, где можно найти около 3 млрд долларов из необходимых 4 млрд. Однако окончательно закрыть этот дефицит пока еще не удалось.

Кредит на 12 млрд долларов

По словам Зеленского, отдельным вопросом остается кредит в размере 12 млрд долларов, который Украина должна получить в следующем году. Президент заявил, что сейчас есть политическая воля для того, чтобы приблизить получение этих средств.

"То есть сейчас технически надо приблизить 12 млрд, делать все для этого и найти 4. Ну, то есть это гораздо меньшая проблема, чем та, что была, ну прям намного", - подчеркнул глава государства.

Таким образом, по словам президента, украинские власти сейчас работают одновременно по двум направлениям: пытаются найти около 4 млрд долларов для покрытия текущего дефицита и ускорить получение кредитных средств, запланированных на следующий год.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина рассчитывает закрыть нынешний финансовый дефицит до конца 2026 года.

В то же время, 2 октября в Европейской комиссии заявляли, что после переговоров с украинской стороной пришли к выводу об отсутствии финансового дефицита в оборонном бюджете Украины.

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