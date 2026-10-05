Зеленский назвал сумму дефицита госбюджета и объяснил, где найдут деньги

Где найдут деньги

По словам главы государства, Украина уже нашла формат, позволяющий покрыть большую часть ранее определенного финансового дефицита. Речь идет, в частности, об увеличении двусторонней поддержки и договоренности с Европейским Союзом.

"Мы нашли формат максимальный. Где-то это двусторонняя поддержка, которая увеличилась, а где-то это договоренности с Европейским Союзом. Мы понимаем, как закрыть, потому что у нас есть некоторый челлендж сейчас, где-то 4 млрд долларов, которые нам нужны сейчас. Они нам нужны очень. Пока этот дефицит мы не закрыли", - сказал Зеленый.

В то же время президент отметил, что Минфин уже знает, где можно найти около 3 млрд долларов из необходимых 4 млрд. Однако окончательно закрыть этот дефицит пока еще не удалось.

Кредит на 12 млрд долларов

По словам Зеленского, отдельным вопросом остается кредит в размере 12 млрд долларов, который Украина должна получить в следующем году. Президент заявил, что сейчас есть политическая воля для того, чтобы приблизить получение этих средств.

"То есть сейчас технически надо приблизить 12 млрд, делать все для этого и найти 4. Ну, то есть это гораздо меньшая проблема, чем та, что была, ну прям намного", - подчеркнул глава государства.

Таким образом, по словам президента, украинские власти сейчас работают одновременно по двум направлениям: пытаются найти около 4 млрд долларов для покрытия текущего дефицита и ускорить получение кредитных средств, запланированных на следующий год.