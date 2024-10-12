RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Зеленский назвал результаты визитов в четыре столицы Европы

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский провел европейское турне. Благодаря этому, Украина получила новые оборонные пакеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

"Оборонительные пакеты для защиты, ПВО, инвестиции в производство дронов и другого оружия в Украине - это все результаты визита в Лондон, Париж, Рим и Берлин", – пояснил президент.

Он также отметил, что представил украинским партнерам подробности плана победы.

"Теперь будем работать на уровне команд, чтобы сделать наши шаги на фронте и в дипломатии максимально сильными. Наша общая задача - приблизить справедливый мир для Украины и всей Европы", - подчеркнул глава государства.

План победы Украины

Напомним, что Киев разработал план победы, предусматривающий ряд шагов со стороны государств-партнеров по обеспечению Украине сильных позиций во время любых переговоров с РФ, в том числе на предстоящем Саммите мира.

В конце сентября Зеленский представил план победы американскому лидеру Джо Байдену и кандидатам в президенты США Камали Гаррис и Дональду Трампу.

В то же время, на этой неделе Зеленский посетил сразу четыре европейских столицы, а также принял участие в саммите с Балканскими странами. На этих встречах также представлен план победы.

Находясь в Берлине, президент Украины заявил, что хотел бы завершение войны не позднее 2025 года, а план победы, по его словам, - мост к проведению результативного саммита мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в УкраинеВойна России против Украины