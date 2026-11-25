Самая тяжелая ситуация с энергоснабжением сейчас наблюдается в Днепре, Днепропетровской области и Запорожье.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
По словам главы государства, на всех объектах, поврежденных российскими обстрелами, продолжаются восстановительные работы.
Несмотря на то, что специалистам приходится приостанавливать ремонты из-за постоянных угроз новых атак, энергетики имеют все необходимое оборудование и ресурсы для возвращения света в дома украинцев.
"У россиян тактика неизменна: они бьют именно по линиям и по сетям, по подстанциям бьют, чтобы усложнить передачу электричества от генерации. Ремонтируем. И на каждый удар мы будем России отвечать - и отвечать будем достойно", - подчеркнул президент.
Отдельно Зеленский отметил работу бойцов Сил специальных операций ВСУ, которые с помощью украинских беспилотников атаковали российский военный аэродром, с которого взлетает вражеская авиация.
В настоящее время масштабы ущерба, нанесенного оккупантам, уточняются.
"Продолжим наносить наши ответы. Российская авиация, российские военные корабли и суда, которые транспортируют российское оружие, - наши абсолютно законные цели", - подытожил он.
Напомним, что 25 ноября российские оккупационные войска продолжили террор против украинской энергетической инфраструктуры, нанеся очередные удары по объектам в нескольких регионах страны.
В частности, в результате очередной атаки врага часть Днепропетровской области снова осталась без света. Без электроснабжения оказались потребители в части Днепра, а также четырех районах региона.
Кроме того, днем под ударом оказалась и соседняя область - дрон РФ ударил по энергообъекту в Полтавском районе, есть травмированы. На месте попадания вспыхнул пожар, ликвидированный подразделениями ГСЧС.