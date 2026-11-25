По словам главы государства, на всех объектах, поврежденных российскими обстрелами, продолжаются восстановительные работы.

Несмотря на то, что специалистам приходится приостанавливать ремонты из-за постоянных угроз новых атак, энергетики имеют все необходимое оборудование и ресурсы для возвращения света в дома украинцев.

"У россиян тактика неизменна: они бьют именно по линиям и по сетям, по подстанциям бьют, чтобы усложнить передачу электричества от генерации. Ремонтируем. И на каждый удар мы будем России отвечать - и отвечать будем достойно", - подчеркнул президент.

Отдельно Зеленский отметил работу бойцов Сил специальных операций ВСУ, которые с помощью украинских беспилотников атаковали российский военный аэродром, с которого взлетает вражеская авиация.

В настоящее время масштабы ущерба, нанесенного оккупантам, уточняются.

"Продолжим наносить наши ответы. Российская авиация, российские военные корабли и суда, которые транспортируют российское оружие, - наши абсолютно законные цели", - подытожил он.