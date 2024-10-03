Зеленский назвал одну из главных причин дефицита безопасности в небе Украины

"Не менее важно перед зимой сейчас ПВО для Украины, и также - настоящий прогресс для совместного сбивания российских ракет и дронов. Мы видим, что одной из главных причин дефицита безопасности в небе Украины, и в частности рядом с границами НАТО - наших соседей, - есть дефицит решений о совместной работе, о совместной защите", - сказал Зеленский.

По его словам, то, что работает в небе Ближнего Востока и помогает обороне Израиля, "может работать и в небе нашей части Европы - в Украине, так же помогая спасать жизни".

"Есть специальные технические решения, есть вполне действенная тактика. Сегодня мы говорили, в том числе и об этом с Марком Рютте (новым генсеком НАТО - ред.). Мы будем и дальше убеждать всех партнеров в том, что нужно внедрить - что нужно для результативной защиты неба", - подчеркнул президент.