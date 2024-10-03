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Зеленский назвал одну из главных причин дефицита безопасности в небе Украины

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Одна из главных причин дефицита безопасности в украинском небе - дефицит решений стран НАТО о совместной защите.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Не менее важно перед зимой сейчас ПВО для Украины, и также - настоящий прогресс для совместного сбивания российских ракет и дронов. Мы видим, что одной из главных причин дефицита безопасности в небе Украины, и в частности рядом с границами НАТО - наших соседей, - есть дефицит решений о совместной работе, о совместной защите", - сказал Зеленский.

По его словам, то, что работает в небе Ближнего Востока и помогает обороне Израиля, "может работать и в небе нашей части Европы - в Украине, так же помогая спасать жизни".

"Есть специальные технические решения, есть вполне действенная тактика. Сегодня мы говорили, в том числе и об этом с Марком Рютте (новым генсеком НАТО - ред.). Мы будем и дальше убеждать всех партнеров в том, что нужно внедрить - что нужно для результативной защиты неба", - подчеркнул президент.

Сбивание российских дронов и ракет

Напомним, российские дроны неоднократно нарушали воздушное пространство Румынии во время вражеских атак на Одесскую область. Также были зафиксированы несколько случаев, когда российские ракеты и беспилотники залетали на территорию Польши и Латвии.

Однако все три страны, являющиеся членами НАТО, не сбивали российские воздушные цели.

В то же время Украина призывает партнеров уничтожать воздушные цели России, которые залетают в их воздушное пространство. Также ведутся дискуссии о том, чтобы союзники помогали Украине сбивать российские ракеты на ее территории.

В частности, президент Владимир Зеленский заявил, что союзники могли бы сбивать российские ракеты над Украиной, как над Израилем иранские "Шахеды".

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