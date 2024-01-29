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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский назвал одну из главных задач года для Украины в войне с Россией

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина должна опередить Россию в сфере работы с дронами. Это - одна из главных задач на 2024 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что сегодня, 29 января, провел селектор. В его ходе были доклады со всех направлений государственной работы. 

"Военные - относительно ситуации на фронте, по каждому направлению интенсивных боев. Разведка - текущие вопросы, отдельное внимание, конечно, потому, что делает враг, как давит на своих сателлитов. Я благодарен всем нашим специалистам, которые получают для Украины актуальную специальную информацию", - уточнил президент. 

Также он добавил, что отдельный разговор был посвящен дронам: вопросы производства, поставок, обеспечения подразделений. 

"Понятно, что это одна из главных задач года - опережать врага в качестве работы с дронами. Чем успешнее украинские дроны, от FPV до стратегических, тем больше жизней наших воинов мы сохраним", - подчеркнул Зеленский. 

Миллион FPV-дронов для ВСУ

Напомним, еще в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в 2024 году в нашей стране планируют произвести и передать защитникам миллион беспилотников. 

Позже стало известно, что речь только об FPV-дронах. 

Более детально о том, может ли такое количество дронов изменить ход войны, в комментарии РБК-Украина рассказали эксперты

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Владимир ЗеленскийдрониВойна России против Украины