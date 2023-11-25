Зеленский назвал области, где "очень сложно с ПВО"

"Понятно, что в Киеве есть дефицит с ПВО. Но есть города, где с ПВО есть реальные проблемы. Очень сложно городам, где используется разное оружие, которое долетает. То есть мы говорим не только о ракетах, о дронах, баллистике. Говорим о С-300, артиллерию и т. д. То есть приграничные области с Россией, с Беларусью или области, частично временно оккупированные - Запорожье, Херсон, Днепр. Донецкое направление - очень сложно", - сказал глава государства.

Кроме того, по словам президента, "сложно с ПВО" в Сумской, Черниговской и Черкасской областях.

Зеленский подчеркнул, что Украина передала конкретным государствам-партнерам информацию о дефиците ПВО. Речь идет о странах, имеющих на вооружении соответствующие системы или имеющих производственные мощности.

ПВО для Украины

Следует отметить, что с начала полномасштабного вторжения России Украина значительно усилила свою противовоздушную оборону. На вооружение были приняты новые системы и ЗРК. В частности, Patriot, IRIS-T, SAMP-T и т.д. Их предоставили Украине партнеры.

Также Украина создала мобильные огневые группы для отражения дроновых атак России.

На последнем заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что партнеры создали для Украины коалицию ПВО. Известно, что к ней присоединились Германия и Франция.