Зеленский назвал лидерам G7 три шага, которые ускорят наступление мира в Украине

Страны G7 должны сделать три ожидаемых шага, которые ускорят наступление мира в Украине. Речь идет о предоставлении ВСУ танкам и защите украинской энергетики от обстрелов РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Россия продолжает агрессию, а значит, должна быть продолжена и поддержка Украины. В следующем году - так же как и в этом. Но кроме этого, мы должны сделать и давно ожидаемые шаги - то, что ускорит наступление мира. Я перечислю эти шаги. Их три ", - заявил Зеленский.
По его словам, Украина нуждается в современных танках и эту оборонную возможность нужно открыть. Также ВСУ нужны артиллерия, снаряды к ней, дальнобойные ракеты и реактивные системы. Президент добавил, что результативнее будет Украина с таким оружием, тем короче будет российская агрессия.
"Второй - новая прочность. Должны сохранить и в следующем году финансовую, энергетическую и социальную стабильность. Не проиграть в этом - это выиграть во всем. В частности, надежная защита украинской энергетики от российских ракет и иранских дронов будет защитой всей Европы, поскольку этими ударами Россия провоцирует гуманитарную и миграционную катастрофу не только для Украины, но и всего ЕС", - добавил президент.
Отдельно Зеленский подчеркнул шаг дипломатии. Он отметил, что Украина всегда была лидером переговорных усилий и делала все, чтобы остановить российскую агрессию. На саммите G20 Зеленский предложил "формулу мира". Речь идет о 10 четких пунктах, которые вполне реально выполнить. Это нужно для мира в Украине, Европе, мире.
Также президент предложил созвать специальный саммит - Global Peace Formula Summit, - чтобы определиться, как и когда можно будет реализовать пункты украинской "формулы мира".
Напомним, страны "Большой семерки" заверили, что они будут поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию.
Ранее сообщалось, что 3 декабря страны "Большой семерки" и Австралия присоединились к Европейскому союзу и установили лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
Также мы писали, что еще вчера, 11 декабря, президент Украины Владимир Зеленский скоординировал позиции с американским коллегой Джо Байденом накануне саммита G7.
Украина предлагает "формулу мира", чтобы остановить разрушительную российскую войну. Она заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе войск РФ с оккупированных территорий.
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