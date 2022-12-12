Зеленский назвал лидерам G7 три шага, которые ускорят наступление мира в Украине

"Россия продолжает агрессию, а значит, должна быть продолжена и поддержка Украины. В следующем году - так же как и в этом. Но кроме этого, мы должны сделать и давно ожидаемые шаги - то, что ускорит наступление мира. Я перечислю эти шаги. Их три ", - заявил Зеленский.

По его словам, Украина нуждается в современных танках и эту оборонную возможность нужно открыть. Также ВСУ нужны артиллерия, снаряды к ней, дальнобойные ракеты и реактивные системы. Президент добавил, что результативнее будет Украина с таким оружием, тем короче будет российская агрессия.

"Второй - новая прочность. Должны сохранить и в следующем году финансовую, энергетическую и социальную стабильность. Не проиграть в этом - это выиграть во всем. В частности, надежная защита украинской энергетики от российских ракет и иранских дронов будет защитой всей Европы, поскольку этими ударами Россия провоцирует гуманитарную и миграционную катастрофу не только для Украины, но и всего ЕС", - добавил президент.

Отдельно Зеленский подчеркнул шаг дипломатии. Он отметил, что Украина всегда была лидером переговорных усилий и делала все, чтобы остановить российскую агрессию. На саммите G20 Зеленский предложил "формулу мира". Речь идет о 10 четких пунктах, которые вполне реально выполнить. Это нужно для мира в Украине, Европе, мире.

Также президент предложил созвать специальный саммит - Global Peace Formula Summit, - чтобы определиться, как и когда можно будет реализовать пункты украинской "формулы мира".