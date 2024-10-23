Зеленский назвал первый шаг к мирным переговорам с Россией

В частности, глава государства сказал, что когда речь идет об энергетике и свободе судоходства, получение результата по этим пунктам стало бы сигналом о том, что Россия, возможно, готова прекратить войну.

Зеленский считает, что если Москва и Киев договорятся прекратить удары по объектам инфраструктуры, это станет значительным шагом на пути к деэскалации конфликта.

"Мы увидели во время первого (мирного - ред.) саммита, что может быть принято решение по энергетической безопасности. Другими словами: мы не нападаем на их энергетическую инфраструктуру, они не атакуют нашу. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Я думаю, что да", - сказал глава государства.

Также Зеленский заявил, что Украина в разговорах с западными партнерами поднимает сейчас вопрос гарантий безопасности, включая НАТО.

"Во всех обсуждениях мы сейчас поднимает вопрос гарантий безопасности, и самым сильным из них является НАТО", - сообщил президент.