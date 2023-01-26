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Зеленский назвал количество стран, присоединившихся к танковой коалиции

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Уже 12 стран присоединились к танковой коалиции для того, чтобы помочь Украине бороться за свою свободу.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Каждая российская ракета против наших городов, каждый применяемый террористами иранский беспилотник - это аргументы, почему нужно больше оружия", - заявил Зеленский.

Он добавил, что российских террористов может обезвредить только оружие. Поэтому очень важна каждая страна, которая делает свой вклад в помощь украинской армии.

"В частности, расширяем нашу танковую коалицию (есть соответствующее решение Канады - я благодарю за это). Уже 12 стран есть в нашей танковой коалиции", - подчеркнул президент.

Напомним, вчера президент подчеркнул, что сейчас, когда западные партнеры согласны предоставить Украине танки, есть необходимость создать танковый кулак, после ударов которого тирания уже не поднимется.

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