Зеленский назвал количество стран, присоединившихся к танковой коалиции

Уже 12 стран присоединились к танковой коалиции для того, чтобы помочь Украине бороться за свою свободу.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.
"Каждая российская ракета против наших городов, каждый применяемый террористами иранский беспилотник - это аргументы, почему нужно больше оружия", - заявил Зеленский.
Он добавил, что российских террористов может обезвредить только оружие. Поэтому очень важна каждая страна, которая делает свой вклад в помощь украинской армии.
"В частности, расширяем нашу танковую коалицию (есть соответствующее решение Канады - я благодарю за это). Уже 12 стран есть в нашей танковой коалиции", - подчеркнул президент.
Напомним, вчера президент подчеркнул, что сейчас, когда западные партнеры согласны предоставить Украине танки, есть необходимость создать танковый кулак, после ударов которого тирания уже не поднимется.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.