Зеленский назвал главное условие возвращения большинства переселенцев в Украину

"Если семь-восемь крупнейших городов и их регионы в Украине будут иметь полную и комплексную ПВО, мы вернем большинство наших людей из разных стран, мы вернем их в Украину", - отметил Зеленский.

По его словам, если государству удастся их вернуть, украинцы будут работать и платить налоги, которые помогут закрыть "основной разрыв" в бюджете Украины, и государству не понадобится просить финансовую помощь у США и европейских партнеров в таком количестве.

"Помогите Украине с ПВО и в ближайшее время вы не услышите от международных партнеров сообщений о том, что они не могут оказать Украине такую большую финансовую помощь. Она нам будет не нужна. Мы справимся с этим сами", - добавил глава государства.

Защита от российских ударов

Напомним, ранее сообщалось, что западные комплексы ПВО превратили Киев в безопасное место в воюющей Украине. Сейчас в столице работает несколько видов противовоздушной защиты разного радиуса действия.

При этом представитель ГУР Вадим Скибицкий назвал ограниченные возможности украинской ПВО одной из причин, почему Россия смогла легко поразить энергетическую сеть в прошлом году.

По его мнению, теперь россиянам будет сложнее достичь поставленных целей, поскольку сейчас Украина имеет более мощную систему противовоздушной обороны. К тому же, энергетики весь год готовились к восстановлению ракетных и дроновых ударов российских террористов.

В свою очередь, глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что во время этой зимы могут быть проблемы, связанные с массированными обстрелами. Но энергосистема не развалится и будет работать.