Зеленский назвал главный приоритет для Украины после окончания войны

Для Украины даже после окончания войны самым главным приоритетом останется безопасность. Это касается не только нашего государства, но и других стран, когда-то пострадавших от действий России.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью чешскому телевидению.
"После этой войны особенно предметно все будут относиться к безопасности. Я считаю, что безопасность будет приоритетом номер один. Мы разобьем Россию на нашей земле, но это не значит, что не вернется через 10-20 лет. Хочется верить, что они изменят свое отношение к миру и к своему обществу", - заявил он.
Он отметил, что украинцы должны обезопасить себя на границах, в воздухе, на суше и на воде. Кроме того, речь идет о безопасности в городах.
Зеленский заявил, что предложил премьер-министру Чехии создать оборонительные отношения между странами. Это, по его словам, поможет создать надежную оборонную систему для будущих поколений.
Напомним, 31 октября премьер-министр Чехии Петр Фиал прибыл в Киев с рабочим визитом. Он провел встречу с Владимиром Зеленским.
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