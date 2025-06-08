Зеленский назвал факторы, при которых Путин сможет победить Украину

Зеленский рассказал, что по мнению президента США Дональда Трампа, Путин побеждает в войне. Однако это не является правдой.

"Кажется, он говорил об этом открыто. И я знаю, что он рассказывал об этом некоторым людям из своего окружения. Я считаю, что это не соответствует действительности. Это неправда, и я имею в виду не его слова, а реальную ситуацию. Это не победа, когда вы реально тратите миллион людей для того, чтобы получить несколько тысяч километров. Это не победа", - сказал президент.

Он пояснил, что это инициатива из-за большого количества людей и количества оружия, добавив, что: "Эта инициатива в ваших руках. Но это не победа, и я сказал это президенту Трампу. Вы увидите, что это не победа".

Президент отметил, что если США и Европа остановят помощь Украине и выйдут из этой ситуации, тогда у РФ есть шансы победить. В то же время он подчеркнул, что даже без партнеров россиянам было трудно оккупировать Украину в самом начале войны.

"Поэтому Путин ни в коем случае не сможет при тех обстоятельствах, которые сейчас сложились, выиграть эту войну, если в мире будет единство и мир будет на нашей стороне. Это невозможно. Следовательно, он может победить, только если это будет очень долгая война на много-много лет и без санкций", - сказал глава государства.

По его словам, это именно то, чего хочет Путин, поскольку ему нужны деньги на войну и "он хочет сидеть в Кремле до самой смерти". Однако исходя из того, как произошло, диктатору дали деньги для войны.

"Да, это его цель. Вот почему он хочет оккупировать нас, уничтожить. Именно он нефти, от энергетики зависит его экономика. И нам нужно как можно скорее ввести санкции. Мы потеряли много лет. Они могли бы ввести энергетические ограничения и предельные цены на нефть - 30 долларов, которые нужны, не более. И мы потеряли три года, мы дали им эти деньги", - пояснил Зеленский.

Он добавил, что Россия продала большой объем энергии Китаю, Индии, Бразилии и другим странам. Кроме того, благодаря продукции, которую производят ряд стран, РФ смогла изготовить ракеты.

"И с санкциями опять то же самое, и с банковскими системами, и с оборонным сектором, будем честными, ведь без американских, тайваньских, китайских и некоторых европейских партнеров, без продукции этих компаний, без деталей, которые они производят, Путин не смог бы изготовить такое большое количество ракет", - подчеркнул президент.

На вопрос о том, сможет ли РФ выиграть, если больше не будет американской помощи, Зеленский сказал, что скорее всего, Россия будет иметь больше шансов для этого. Кроме того, Украина будет иметь гораздо больше потерь.

"У нас будет больше потерь, гораздо больше. Без помощи США, которую они могут предоставить нам, например, ракеты для Patriot. Если они перестанут помогать... Сегодня мы использовали системы Patriot, их недостаточно, но все равно мы их использовали. Итак, если США не предоставят нам ракеты, что будет? Больше потерь, больше людей погибнет", - резюмировал глава государства.