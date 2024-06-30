Зеленский назвал единственно возможный формат переговоров с Путиным

На вопрос журналистики относительно того, могут ли быть обстоятельства, чтобы Украина проводила переговоры с Путиным, Зеленский назвал лишь одну опцию - документ, похожий на договор о зерновом коридоре.

"Украина может найти модель, в которой можно находить решение. Модель такова была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией. Они в свою очередь взяли на себя ответственность договариваться с нами, а затем соответствующее соглашение подписывать с РФ. И так оно сработало: два зеркальных соглашения, между которыми есть ООН и Турция", - сказал Зеленский.

По его словам, так же и в территориальной целостности, энергетике и судоходстве может быть использована соответствующая модель, когда страны с разных континентов готовят решения по тому или иному кризису. А потом этот документ, если он устраивает Украину, также должен разбираться с представителями РФ.