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Зеленский назвал два пути давления на РФ для окончания войны

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (flickr com eda_dfae)
Автор: Наталия Гурковская

Есть два пути давления на Россию для того, чтобы оккупанты закончили войну против Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на полях саммита мира, пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию.

"Давить на Россию, чтобы она закончила эту войну, можно двумя путями. Первый путь - дипломатический. Это саммит мира, потом встречи, общий план. Это этот путь", - отметил он.

Второй путь, по словам президента, это крепкая оборона, крепкая армия, крепкий украинский солдат на поле боя, защищающий свою семью и государство.

Саммит мира в Швейцарии

Второй день подряд в Швейцарии проходит саммит мира. Здесь собрались более 100 представителей стран и организаций.

Участники (80 стран) уже успели подписать совместную декларацию, в котором очертили три главных момента, связанных с атомной, продовольственной и гуманитарной безопасностью. 

Добавим, что накануне мероприятия глава Кремля Владимир Путин выступил с заявлением о так называемых "переговорах". Мировая общественность расценила его заявление как призыв к капитуляции и осудила слова российского президента.

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