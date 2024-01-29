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Зеленский назвал численность украинской армии

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский озвучил численность украинской армии, назвав ее миллионной. По его словам, речь идет о 880 тысячах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в интервью немецкому телеканалу ARD.

 

"...У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия. А при этом у нас 30 миллионов человек сейчас, сейчас конкретно 30 миллионов людей работают, а даже может больше немного. Сказать точно цифру не могу", - отметил Зеленский.

При этом глава государства уточнил, что на сегодняшний день не известно точно сколько выехало людей с самого начала полномасштабной войны, назвав цифру в диапазоне 6,5 - 7,5 миллионов.

"Поэтому мы говорим обо всех людях, кто в Украине. И они все защищают Европу и мир. Абсолютно. На своих рабочих местах", - добавил Зеленский.

Численность армии в Украине

Напомним, что бывший министр обороны Алексей Резников, будучи в должности, заявлял, что деятельность сектора безопасности и обороны обеспечивают около 1 млн человек в разных структурах. Как он говорил летом 2022 года, в Вооруженные силы Украины мобилизовано 700 000 человек.

При этом в декабре 2023 года президент Владимир Зеленский озвучил численность Сухопутных войск Украины. По его словам, в Сухопутных войсках воюют около 600 000 воинов разных родов войск.

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