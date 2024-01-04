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Зеленский назвал актуальные потребности ВСУ и приоритет №1

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россия своими масштабными обстрелами пытается сломить дух украинцев. Поэтому приоритетом №1 является усиление ПВО и вооружения Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Наши защитники неба делают все возможное, чтобы защитить государство. Вся команда наших дипломатов, все, кто отвечает за коммуникацию с партнерами, украинские представители за рубежом на сто процентов делают все, чтобы обеспечить поставки дополнительных систем ПВО и ракет к ним", - сказал Зеленский.

По словам президента, усиление ПВО и увеличение количества ракет к ним является приоритетом №1. Также основной целью являются и новые пакеты поддержки для воинов.

"Артиллерия, в частности калибр 155, средства РЭБ, новые дроны и прочее, что необходимо. Благодарен всем нашим партнерам, которые уже формируют новые пакеты поддержки. Будет в этом месяце много соответствующей коммуникации", - подчеркнул президент.

Массированный обстрел Украины 2 января

Напомним, российские оккупанты 2 января повторили масштабный обстрел, как 29 декабря. Сначала россияне выпустили 35 дронов-камикадзе, которые были все сбиты. После этого по Украине выпустили 99 ракет разных типов.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы ПВО сбили 72 ракеты, в том числе все 10 "Кинжалов". Главными целями неприятеля стали Киев и Харьков. Были зафиксированы три попадания ракет в Шевченковском районе Харькова.

Более подробно о последствиях удара можете узнать в материале РБК-Украина.

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