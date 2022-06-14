RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський назвав, від чого залежить поворотний момент у війні проти Росії

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Поворотний момент у війні України проти Росії залежить виключно від темпів і обсягів поставок зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського для данських ЗМІ.

"Якщо не будуть прискорені поставки зброї, то ситуація буде мати стагнаційний характер. Будуть вмирати люди, всі будуть стояти на місці, буде просування тієї чи іншої сторони на 1-5 кілометрів вперед, а потім назад. Якщо буде збільшена поставка зброї, яка є в запиті нашим західним партнерам, то ми почнемо просуватися вперед", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський виключив нанесення ударів по російській території з тієї зброї, яку постачають західні партнери.

За його словами, Україна потребує прискорення поставок зброї для більш інтенсивного звільнення своїх територій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України