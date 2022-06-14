Зеленський назвав, від чого залежить поворотний момент у війні проти Росії

Поворотний момент у війні України проти Росії залежить виключно від темпів і обсягів поставок зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського для данських ЗМІ.
"Якщо не будуть прискорені поставки зброї, то ситуація буде мати стагнаційний характер. Будуть вмирати люди, всі будуть стояти на місці, буде просування тієї чи іншої сторони на 1-5 кілометрів вперед, а потім назад. Якщо буде збільшена поставка зброї, яка є в запиті нашим західним партнерам, то ми почнемо просуватися вперед", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше Зеленський виключив нанесення ударів по російській території з тієї зброї, яку постачають західні партнери.
За його словами, Україна потребує прискорення поставок зброї для більш інтенсивного звільнення своїх територій.
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