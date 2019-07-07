Зеленський назвав умови відбудови моста у Станиці Луганській

Президент України Володимир Зеленський у ході робочої поїздки до Луганської області разом з президентом Європейської Ради Дональдом Туском назвав умови відбудови моста у Станиці Луганській. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента України.

Зеленський заявив, що українська сторона хоче відбудувати цей міст.

"Я публічно домовлявся з нашим урядом: знаходимо гроші – і дуже швидко будуємо його. Для цього необхідно відсунути укріплення іншої сторони. Якщо вони це зроблять, ми почнемо будувати міст і швидко це зробим", - повідомив президент України.

Також Зеленський запевнив, що під час будівництва мосту людям буде забезпечено можливість перетину лінії розмежування.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський та Туск відвідали район ООС. Під час візиту президента України та Європейської Ради супроводжував головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак, командувач ООС генерал-лейтенант Олександр Сирський, а також голова Державної прикордонної служби Сергій Дайненко.