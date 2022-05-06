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Зеленський назвав умову для виходу України з переговорного процесу з РФ

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна може повністю припинити переговори з Росією. Причиною для цього стане вбивство полонених мирних жителів та військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського Королівському інституту міжнародних відносин.

"Якщо Росія вбиває мирних жителів чи військових, які могли б бути звільнені, ми не можемо вести з ними дипломатичні переговори", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України вже говорив про можливе припинення переговорів з Росією. Зокрема, причиною цього може стати знищення захисників Маріуполя.

Про "глухий кут" у переговорах говорив і сам очільник Кремля. Проте Володимир Путін заявив, що Київ нібито відійшов від домовленостей.

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