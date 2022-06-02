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Зеленський назвав точне число окупованих населених пунктів України

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

З початку повномасштабного вторгнення, Російська Федерація окупувала більше 3 тисяч населених пунктів України. Наші бійці вже звільнили трохи більше тисячі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час звернення до народу й політиків Люксембургу.

Як відзначив Зеленський, з початку повномасштабного вторгнення:

  • Росія зайшла у 3620 населених пунктів України;
  • українські бійці вже звільнили 1017 населених пунктів;
  • ще необхідно звільнити 2603.

За словами президента, станом на сьогодні під контролем Росії перебуває близько 20% території України, а це майже 125 тисяч квадратних кілометрів. Це більше ніж площа Бельгії, Нідерландів й Люксембургу разом узятих.

"Близько 300 тисяч квадратних кілометрів забруднені мінами, снарядами, які не розірвалися. Майже 12 млн українців стали внутрішніми переселенцями, більше 5 млн виїхали за кордон", - додав президент.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні наші бійці контролюють п'яту частину Сєвєродонецька Луганської області. В місті продовжуються вуличні бої.

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УкраїнаРосійська ФедераціяВолодимир Зеленський