Зеленський назвав точне число окупованих населених пунктів України

З початку повномасштабного вторгнення, Російська Федерація окупувала більше 3 тисяч населених пунктів України. Наші бійці вже звільнили трохи більше тисячі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час звернення до народу й політиків Люксембургу.
Як відзначив Зеленський, з початку повномасштабного вторгнення:
За словами президента, станом на сьогодні під контролем Росії перебуває близько 20% території України, а це майже 125 тисяч квадратних кілометрів. Це більше ніж площа Бельгії, Нідерландів й Люксембургу разом узятих.
"Близько 300 тисяч квадратних кілометрів забруднені мінами, снарядами, які не розірвалися. Майже 12 млн українців стали внутрішніми переселенцями, більше 5 млн виїхали за кордон", - додав президент.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні наші бійці контролюють п'яту частину Сєвєродонецька Луганської області. В місті продовжуються вуличні бої.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.