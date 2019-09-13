Зеленський назвав терміни розведення сил у Петровському і Золотому

Президент України Володимир Зеленський анонсував розведення сил сторін у ООС в районі Петровському і Золотому. Про це він заявив на форумі YES, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами президента, розведення сил намічено на найближчі тижні.

Наступний етап у нас - розведення в Петровському і Золотому. Думаю, ми прийдемо до цього в найближчі тижні", - заявив президент.

Зазначимо, Зеленський також розповів, що у нього є кілька ідей, як повернути Крим.

"найскладніша ситуація, я думаю, буде з поверненням Криму. Ми думаємо, у нас є кілька ідей, але я не можу про це говорити. Це рано. Я не хочу, щоб хтось використовував наші ідеї", - сказав він.

Крім того, Зеленський зазначив, що це питання буде обговорювати з президентом США.

Крім цього, сьогодні на форумі Зеленський заявив, що Захід повинен зберігати антиросійські санкції. Однак, вступ миротворчої місії на Донбас він поки не розглядає.