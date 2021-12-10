Зеленський назвав найміцніший альянс для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовність українців захищати свою Батьківщину - це найміцніший альянс. За його словами, це громадяни країни довели на початку війни на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського телеканалу "1+1".

"У нас велика країна. Вона показала це на початку війни на Сході. Всі готові в будь-який момент стати військовими і захищати свою державу. Я думаю, що це найміцніший сьогодні Альянс, міцніший, ніж будь-який військовий блок", - сказав Зеленський.