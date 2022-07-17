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Зеленський назвав причину рішення щодо Венедіктової та Баканова

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський відсторонив Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ і Ірину Венедіктову від посади генпрокурора через зафіксовані зв'язки між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

Зеленський повідомив, що наразі зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів.

У 198 провадженнях особи отримали повідомлення про підозру. Зокрема, понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території і працюють проти України.

"Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та зв’язки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримає належну відповідь", - сказав він.

Нагадаємо, Зеленський відсторонив Венедіктову та поклав обов'язки генерального прокурора на її заступника Олексія Симоненка. Баканова ж було усунено на підставі ст. 47 Дисциплінарного статуту ЗСУ.

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Володимир ЗеленськийІван БакановІрина Венедіктова